МИД РФ осудил выдачу ордера на арест Рауля Кастро в США

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Выдача судьей в Майами ордера на арест исторического лидера Кубы генерала армии Рауля Кастро вызывает у Москвы категорическое неприятие и решительное осуждение. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Уверены, что несокрушимый кубинский народ и его руководители достойно отреагируют на очередной выпад зарубежных недоброжелателей", – заявили в ведомстве.

Кроме того, Москва подтвердила непоколебимую солидарность с правительством "братской Кубы". В МИД добавили, что Россия продолжит укреплять с Гаваной тесные узы дружбы, взаимной поддержки, помощи и всестороннего сотрудничества.

Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест Кастро 19 октября. До этого власти США предъявили ему обвинения в убийстве по четырем пунктам, а также в уничтожении воздушного судна по двум пунктам и в преступном сговоре с целью убийства американцев.

По данным СМИ, обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года. В то время кубинские военно-вооруженные силы сбили два самолета эмигрантской организации, которая базируется в Майами.