МИД РФ осудил обвинения США против экс-лидера Кубы Рауля Кастро

МИД России осудил обвинения Министерства юстиции США, предъявленные бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро. Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

Российские дипломаты напомнили, что инцидент, который Вашингтон пытается использовать как основание для преследования, произошел еще 24 февраля 1996 года. Тогда кубинские ВВС поразили два легкомоторных самолета, нарушивших воздушное пространство страны, в результате чего погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США.

В МИД уточнили, что инцидент используется для придания видимости легитимности беспрецедентному давлению на кубинское руководство с неприкрытой целью смены власти в стране и установления контроля над ней. На этом фоне в Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц".

"Похоже, специально делается все, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы. Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются", – заявили в дипведомстве.

Российская сторона призвала к урегулированию противоречий между Гаваной и Вашингтоном путем переговоров на основе взаимного уважения и подчеркнуло неприятие односторонних ограничительных мер. Россия также выразила солидарность народу и правительству Кубы и выразила уверенность, что кубинцы выстоят, а попытки сфабриковать обвинения против Рауля Кастро обречены на провал.

В случае признания виновными Кастро и другим фигурантам дела грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

После выдвижения обвинений американский лидер Дональд Трамп заявил, что эскалации между Соединенными Штатами и Кубой не будет. При этом ранее он объявил остров следующей целью США после завершения конфликта в Иране.