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07 июня, 10:25

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CGTN: Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня

Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня – СМИ

Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Ceng

‎Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщил телеканал CGTN, ссылаясь на министерство транспорта КНР.

Отмечается, что целью мероприятия является утверждение административной юрисдикции Китая в акватории, усиление патрулирования и контроль судоходства.

Китайская сторона приняла решение о проведении операции после заявления Филиппин и Японии о старте переговоров по делимитации границы в этом регионе. КНР, в свою очередь, посчитала это нарушением своих интересов и территориального суверенитета.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США. Он уточнил, что решимость Пекина защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны остается неизменной.

В Китае также призвали Соединенные Штаты прекратить опасные действия по вооружению Тайваня.

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