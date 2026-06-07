CGTN: Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня

07 июня, 10:25Политика
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Ceng
Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщил телеканал CGTN, ссылаясь на министерство транспорта КНР.
Отмечается, что целью мероприятия является утверждение административной юрисдикции Китая в акватории, усиление патрулирования и контроль судоходства.
Китайская сторона приняла решение о проведении операции после заявления Филиппин и Японии о старте переговоров по делимитации границы в этом регионе. КНР, в свою очередь, посчитала это нарушением своих интересов и территориального суверенитета.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США. Он уточнил, что решимость Пекина защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны остается неизменной.
В Китае также призвали Соединенные Штаты прекратить опасные действия по вооружению Тайваня.