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02:16

Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не станет агрессивнее в будущем

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты Роспотребнадзора постоянно отслеживают активность коронавируса. Не было выявлено никаких признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что на сегодняшний день коронавирус по-прежнему присутствует в популяции. Однако из-за того, что вирус больше не вызывает тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается.

"Сейчас это обычный сезонный вирус. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территории РФ какого-либо значимого изменения эпидситуации", – заключила Попова.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом нового штамма. Сейчас она уже есть в формате продукта, однако ей нужно пройти некоторые стадии тестирования.

Между тем Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России. ЦНИИ эпидемиологии ведомства создал высокотехнологичные тест-системы для диагностики этой инфекции.

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