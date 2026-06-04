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04 июня, 16:04

Общество

Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом нового штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом нового штамма, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе ПМЭФ.

Он подчеркнул, что вакцина была разработана и адаптирована Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас она уже есть в формате продукта, однако ей нужно пройти некоторые стадии тестирования.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили 5 мая из провинции Итури в Демократической Республике Конго. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

Позже сообщалось, что вспышка на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами, а география заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях. Отслеживание цепочек передачи упало до 45% из-за небезопасной обстановки.

Однако руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем, поэтому не обладает пандемическим потенциалом.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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