В ДР Конго зарегистрировали еще 5 возможных случаев выздоровления Эболой

Пять человек, вероятно, излечились от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Роже Камба.

Точные сведения, по его словам, будут объявлены в течение нескольких дней, поскольку первый анализ на наличие заболевания после начала лечения уже дал отрицательный результат.

"Мы ждем результата второго анализа, чтобы это подтвердить", – цитирует Камба РИА Новости.

Вместе с тем глава Минздрава Конго уточнил, что власти страны лабораторно подтвердили наличие Эболы у 225 человек с начала текущей вспышки. Однако они все еще не предоставили точной информации о количестве летальных исходов.

Первые тревожные сообщения из провинции Итури в ДРК, ставшей эпицентром вспышки Эболы, пришли 5 мая. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией.

Вскоре в Конго зафиксировали первый случай выздоровления пациента. Это событие развеяло слухи о том, что медики не способны справиться с лечением заболевших в ходе текущей, 17-й по счету, вспышки вируса.

В свою очередь, в России отсутствуют риски распространения вируса, заверяли в Роспотребнадзоре. Тем не менее ведомство разработало актуальную тест-систему для диагностики Эбола.