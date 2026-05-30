Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 18:50

Общество

Лантратова взяла на контроль ситуацию с закрытием сельской школы в Забайкалье

Фото: vk.com/charaschool01

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию с закрытием школы в селе Чара Забайкальского края. С соответствующей просьбой к ней обратились учащиеся данного учреждения, рассказала она в беседе с ТАСС.

О видеообращении детей омбудсмен узнала из СМИ. Жители села рассказали, что сначала им обещали отремонтировать старое здание школы, а потом возвести новое. Однако позже им сообщили, что ни ремонта, ни строительства не будет. Вместо этого детям предложили ездить на учебу за 16 километров в соседний населенный пункт.

"Понимаю тревогу родителей. Понимаю ребят, которые не хотят терять свою школу. Особенно когда речь идет о северной территории со сложным климатом и большими расстояниями", – высказалась Лантратова.

Омбудсмен пообещала держать ситуацию под личным контролем и запросить необходимую информацию у ответственных органов для тщательного разбирательства.

Она также подчеркнула важность реализации конституционного права детей на образование, в том числе в безопасных и достойных условиях.

Тем временем в Москве появится новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест в Таганском районе. Всего запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика