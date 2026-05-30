Лантратова взяла на контроль ситуацию с закрытием сельской школы в Забайкалье

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию с закрытием школы в селе Чара Забайкальского края. С соответствующей просьбой к ней обратились учащиеся данного учреждения, рассказала она в беседе с ТАСС.

О видеообращении детей омбудсмен узнала из СМИ. Жители села рассказали, что сначала им обещали отремонтировать старое здание школы, а потом возвести новое. Однако позже им сообщили, что ни ремонта, ни строительства не будет. Вместо этого детям предложили ездить на учебу за 16 километров в соседний населенный пункт.

"Понимаю тревогу родителей. Понимаю ребят, которые не хотят терять свою школу. Особенно когда речь идет о северной территории со сложным климатом и большими расстояниями", – высказалась Лантратова.



Омбудсмен пообещала держать ситуацию под личным контролем и запросить необходимую информацию у ответственных органов для тщательного разбирательства.

Она также подчеркнула важность реализации конституционного права детей на образование, в том числе в безопасных и достойных условиях.

Тем временем в Москве появится новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест в Таганском районе. Всего запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.