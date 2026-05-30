РИА Новости: в Тюмени задержан мужчина, пытавшийся надругаться над девочкой в подъезде

Фото: телеграм-канал Readovka

В Тюмени задержали мужчину, который пытался надругаться над ребенком в подъезде жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В соцсетях распространились кадры с домовых камер, на которых видно, как мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд девочку. Ему помешали соседские дети, привлекшие внимание. В результате девочку спасла проезжавшая мимо женщина.

"Сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в следственные органы", – говорится в сообщении.

Местная жительница рассказала агентству, что злоумышленник проживает по соседству с ребенком.

"Сосед, я давно его знаю, но то, что с ним случилось, я ничего не могу сказать", – сказала она.

Женщина добавила, что мужчина живет в доме напротив.

Ранее мужчина напал на девочку на улице города Камень-на-Оби в Алтайском крае. Видео с кадрами нападения распространилось в соцсетях. На нем видно, как мужчина прямо на улице применяет силу к несовершеннолетней, держа ее за волосы.

