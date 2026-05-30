Украинский дрон атаковал машинный зал Запорожской АЭС

Украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра, сообщила пресс-служба "Росатома".

"Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", – отметил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Пресс-служба станции подчеркнула, что в настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

Лихачев назвал случившееся первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС, указав, что ВСУ переходят границы здравого смысла.

"Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" – сказал гендиректор "Росатома".

По его словам, ситуация подошла на шаг ближе к инциденту, от которого могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины люди. Лихачев добавил, что такие удары безответственны и несут ядерную угрозу, любая атака способна создать риски для безопасности региона.

Ранее Россия призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать сторону, виновную в атаках по Запорожской АЭС и Энергодару. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинские войска развернули настоящий террор. Обстрелы происходили практически ежедневно в течение 17 дней.

