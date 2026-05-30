Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 18:27

Происшествия

Украинский дрон атаковал машинный зал Запорожской АЭС

Фото: MAX/"ЗАЭС. Официально"

Украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра, сообщила пресс-служба "Росатома".

"Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", – отметил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Пресс-служба станции подчеркнула, что в настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

Лихачев назвал случившееся первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС, указав, что ВСУ переходят границы здравого смысла.

"Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" – сказал гендиректор "Росатома".

По его словам, ситуация подошла на шаг ближе к инциденту, от которого могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины люди. Лихачев добавил, что такие удары безответственны и несут ядерную угрозу, любая атака способна создать риски для безопасности региона.

Ранее Россия призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать сторону, виновную в атаках по Запорожской АЭС и Энергодару. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинские войска развернули настоящий террор. Обстрелы происходили практически ежедневно в течение 17 дней.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика