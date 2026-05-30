30 мая, 22:15

Медведев опубликовал ИИ-ролик с посланием европейцам

Фото: MAX/"Дмитрий Медведев"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в МАХ видео с посланием к европейцам, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Накануне, 29 мая, политик высказался о происшествии с беспилотником, который упал на крышу многоквартирного дома в Румынии. Он подчеркнул необходимость установления принадлежности дрона. При этом зампред Совбеза призвал Евросоюз "замолчать" на эту тему, поскольку они являются прямыми участниками конфликта с Россией.

В своей нынешней публикации Медведев напомнил, что европейские летательные аппараты и другое вооружение ежедневно используются для атак на РФ.

"За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани (речь идет о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере. – Прим. ред.)! Так что завалите хлебало, это пока цветочки", – проговаривает персонаж политика на ИИ-ролике.

Сразу после этого в видео появляются кадры российского стратегического вооружения и сгенерированные изображения испуганных лиц европейских политиков.

Дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре румынского Галаца 29 мая. В результате вспыхнул пожар, была разрушена квартира на 10-м этаже. Два человека получили травмы, однако они смогли самостоятельно покинуть горящее помещение.

Румыния обвинила в случившемся Россию. Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что беспилотник принадлежал РФ. Также она отметила, что произошедшее является "серьезной и безответственной эскалацией".

Позднее в МИД Румынии вызвали российского посла Владимира Липова. Генконсула РФ объявили персоной нон грата. Президент Румынии Никушор Дан также заявил о закрытии генконсульства в Констанце.

