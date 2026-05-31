ВС РФ поразили военные объекты в тылу ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ряд тыловых объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Минобороны РФ.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение цехам производства, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам дислокации вражеских солдат и наемников.

Кроме того, за прошедшие сутки российские силы сбили 405 беспилотников, четыре авиабомбы и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сам удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

