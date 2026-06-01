В Армении прошел многотысячный митинг оппозиционного блока

На площади Свободы в центре Еревана состоялся масштабный предвыборный митинг блока "Армения", который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян. Трансляцию с мероприятия вели местные телеканалы.

Как отмечают СМИ, митинг собрал тысячи сторонников оппозиционного блока. Перед ними выступили лидеры предвыборного списка, ключевым спикером стал кандидат в премьер-министры Кочарян.

В своей речи он подверг резкой критике внешнеполитический курс действующего правительства. По его словам, действия властей, идущие вразрез с интересами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чреваты тяжелейшими последствиями. Он подчеркнул, что перед страной фактически поставили ультиматум, требуя определиться с геополитическим вектором, и предупредил, что сохранение нынешней власти неизбежно ввергнет экономику Армении в глубокий кризис.

Экс-президент также обвинил руководство страны в попытке превратить Армению во врага России и навязать сценарий, аналогичный украинскому. Вместо этого, как отметил политик, республике жизненно необходимы союзнические отношения с Москвой в сочетании с выстраиванием очень хороших отношений с Евросоюзом и США.

Достичь такого баланса, по его мнению, вполне реально, если отказаться от опасных игр на противоречиях между крупными державами.

После завершения выступлений участники акции организовали массовое шествие по центральным улицам армянской столицы.

Ранее Владимир Путин сравнил ситуацию в Армении с началом кризиса на Украине – все произошло с попыток присоединения к ЕС. Президент подчеркнул, что в случае выхода страны из ЕАЭС в отношении ее граждан будут применяться такие же требования, которые действуют в отношении мигрантов из государств СНГ, включая покупку патентов.