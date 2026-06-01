Город выставил на торги два нежилых помещения на Алтуфьевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги два помещения для бизнеса на Алтуфьевском шоссе – в районах Бибирево и Лианозово. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение в районе Бибирево площадью 50,8 квадратного метра подходит для открытия аптеки или кофейни. Объект в районе Лианозово площадью 356,2 "квадрата" можно сделать офисом, медицинской или образовательной организацией.

Помещения расположены по адресам Алтуфьевское шоссе, дома 82 и 87. Они находятся на первых этажах жилых домов в местах с высокой транспортной доступностью, что обеспечит хорошую проходимость.

В помещении в доме 82 можно сделать три кабинета и общую зону. Объект в доме 87 позволяет разместить многопрофильную организацию, которая была бы востребована среди жителей обоих районов.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 и 30 июня в зависимости от лота. Сами торги состоятся 23 июня и 9 июля. Участникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги два помещения в районах Таганском и Замоскворечье. Их площадь составляет 97,6 и 29,6 квадратных метра. Объекты подходят для открытия студии красоты, медицинского или образовательного учреждения, офиса.