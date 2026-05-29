29 мая, 08:24

На городские торги выставили два помещения в Таганском и Замоскворечье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

На городские торги выставили два помещения в районах Таганском и Замоскворечье, рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Приобрести коммерческую недвижимость в центре Москвы для реализации бизнес-проектов инвесторы могут через участие в городских торгах. В настоящее время на открытых аукционах представлены два нежилых помещения свободного назначения, расположенные вблизи Садового кольца", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Первое помещение расположено по адресу Гончарная набережная, дом 1, строение 4. Его площадь составляет 97,6 квадратных метра. Помещение расположено на первом этаже, в нем можно организовать медицинский центр, образовательное учреждение или офис. Кроме того, это здание внесено в реестр объектов историко-градостроительной среды.

Площадь второго объекта – 29,6 квадратных метра, помещение находится на втором этаже нежилого здания на Большой Пионерской улице, дом 5, строение 1. По словам Пуртова, в нем можно открыть студию красоты, бюро переводов, копировальный центр и многое другое.

Подать заявку на участие в торгах можно в период с 2 по 30 июня, а аукционы пройдут 11 июня и 9 июля на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги семь коммерческих помещений свободного назначения в Некрасовке. Помещения располагаются по адресу улица Маресьева, дом 10, корпуса 1–3. Продавцом объектов является подведомственное департаменту казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Главное

