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02 июня, 12:17

Происшествия

Ударивший знакомого ручкой от жалюзи в Москве мужчина получил 6 лет колонии

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве вынесли приговор 40-летнему мужчине, который ударил знакомого металлическим прутом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов на улице Петровке. Между мужчинами начался конфликт, в какой-то момент один из них взялся за металлическую ручку для закрытия жалюзи и ударил своего соперника. В результате его здоровью был причинен тяжкий вред.

Приговор был вынесен с учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры. Злоумышленник признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорен к 6 годам колонии общего режима. Однако в настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее на юго-западе столицы задержали мужчину, который зарезал знакомого во время пьяной ссоры. Из-за внезапно возникшей личной неприязни злоумышленник нанес ему не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший умер на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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