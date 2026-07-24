Mirror: британец познакомился с женщиной на работе и узнал, что она его сестра

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В Великобритании мужчина познакомился на работе с женщиной, которая оказалась его родной сестрой. Об этом сообщило издание Mirror.

Британец Дэйв Грин работал начальником автобусной станции в аэропорту Манчестера. Там он познакомился с Андреа Урмстон, которая часто приезжала обслуживать торговые автоматы. Со временем они подружились.

В ходе одного из разговоров Грин упомянул о том, что рос в приемной семье. При этом Урмстон рассказала, что у ее матери много лет назад забрали ребенка для усыновления. Сравнив несколько данных, мужчина и женщина поняли, что приходятся друг другу родными братом и сестрой.

Через некоторое время британец познакомился и со своей биологической матерью, которая родила его в 15 лет. Также выяснилось, что Грин часто проезжал на автобусе мимо ее дома, не подозревая об этом.

Как отметила Урмстон, встреча мужчины с матерью была эмоциональной. Женщина давно искала своего сына, но поиски были безрезультатными.

Несмотря на раздельное воспитание, у брата и сестры много общих вкусов и хобби. В частности, они оба заинтересованы в мотоциклах.

Ранее в Германии учительницу заподозрили в незаконном получении выплат, когда она взяла больничный и не работала почти 17 лет. По данным следователей, все это время она работала в другом месте. Дисциплинарное производство в отношении преподавателя приостановлено до завершения уголовного расследования.