Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Иван Сосунов

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Профессор кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ Иван Сосунов умер на 88-м году жизни 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В культурном учреждении назвали его старейшиной и выразили соболезнования родным и близким преподавателя.

Прощание с профессором пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе 25 июля по адресу Литовский бульвар, дом 7а. Отпевание начнется в 14:00.

Сосунов с 2000 по середину 2010-х годов выпустил несколько курсов художников-технологов. Среди его учеников – Филипп Базанов, Виктор Шилькрот, Семен Швидский, Сергей Тимонин, Нарек Туманян, Евгений Виноградов, Анатолий Самосадный и другие.