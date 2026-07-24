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24 июля, 17:48

Экономика

Россельхознадзор разрешил ввоз инкубационных яиц с 10 предприятий США

Фото: 123RF.com/agnormark

Россельхознадзор с 24 июля 2026 года частично снял временные ограничения на импорт инкубационных яиц из США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разрешение касается 10 предприятий в штате Западная Вирджиния, где улучшилась ситуация с высокопатогенным гриппом птиц. Статус этих предприятий в реестре изменен на "специальные требования".

Это означает, что каждая поступающая партия будет проходить усиленный лабораторный контроль на наличие генома вируса гриппа птиц за счет импортера. Исследования будут проводиться в аккредитованных лабораториях до инспекции самих птицеводческих предприятий.

С 24 июля 2024 года из-за ухудшения эпизоотической обстановки в США были введены временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы и готовой продукции с содержанием продуктов переработки птицы, кормов и бывшего в употреблении оборудования.

Ранее СМИ писали, что США в июле первые с 1992 года закупили куриные яйца из России. Цены на яйца в США резко выросли из-за эпидемии птичьего гриппа. Из-за этого власти расширили импорт. Позже в Россельхознадзоре заявили, что Россия не поставляла яйца в США. В ведомстве уточнили, что поставки не только осуществлялись, но и в целом в стране нет предприятий, аттестованных на экспорт яиц в Америку.

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