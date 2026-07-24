SCMP: более 1 000 клещей обнаружили в веках жителя Китая

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Более 1 000 микроскопических клещей обнаружили в веках 36-летнего жителя провинции Хубэй в Китае, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

По его данным, Юй около полугода страдал от сухости глаз, зуда и ощущения липкости в веках. Он тер глаза и использовал глазные капли. Однако со временем мужчина стал хуже видеть.

Обследование установило, что у китайца появился демодекозный блефарит – воспаление век, которое происходит из-за чрезмерного размножения клещей рода Demodex. Врач рассмотрела по восемь ресниц с каждого глаза и выяснила, что в каждом волосяном фолликуле было по 8–9 паразитов. Всего в глазах Юя могло быть более 1 000 клещей.

Врачи также рассказали, что заболевание развилось из-за привычки постоянно тереть глаза и редко менять постельное белье. Пациент признался, что менял его раз в 3 месяца.

Мужчине прописали курс противовоспалительной терапии, процедуры интенсивного светового лечения и ежедневную обработку век средством с маслом чайного дерева.

Ранее офтальмологи Центра микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах вытащили из глаза пациента червя длиной около 20 сантиметров. За помощью обратился 52-летний мужчина из Ульяновской области. Он пожаловался на инородное образование под верхним веком, которое он описал как шишку.

