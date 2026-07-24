24 июля, 19:56Общество
Гроза ожидается в Москве 25 июля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве днем 25 июля местами ожидается гроза. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. В Московской области аналогичный режим из-за грозы будет действовать с 21:00 24 июля до 21:00 25 июля.
Ранее сообщалось, что на заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и гроза. За предстоящие пять рабочих дней может выпасть до 80–88 миллиметров осадков.
Тем временем в субботу, 25 июля, пройдут небольшие дожди, ночью ожидается 13–16 градусов, днем – 19–22. В воскресенье, 26 июля, осадков не будет, ночью – 11–14 градусов, днем – до 22–25. Кроме того, 29 и 30 июля возможны экстремальные ливни до 30–40 литров на квадратный метр.