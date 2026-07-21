Ночь на 21 июля стала самой теплой в Москве с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета – минимальная температура воздуха составила плюс 19,2 градуса. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой нынешним летом. На ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса", – написала синоптик в своем телеграм-канале.

Позднякова отметила, что предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда температура опускалась до плюс 19,1 градуса. По ее словам, ночь на среду, 22 июля, будет такой же теплой.

При этом с середины текущей недели в Москве прогнозируются затяжные дожди, однако сильных ливней быть не должно. Ожидается, что температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов.

На фоне грозы в Москве и области Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности. В столице предупреждение актуально до 21:00 21 июля. В Подмосковье желтый уровень погодной опасности продлили до вечера среды, 22 июля. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.