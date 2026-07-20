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20 июля, 13:04

Общество

В Роспотребнадзоре рекомендовали сократить рабочий день при жаре в офисе

Фото: depositphotos/puhhha

Роспотребнадзор посоветовал работодателям уменьшать продолжительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает определенные значения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов. Если климатического оборудования нет, рабочий день следует сократить на 1 час при достижении 28,5 градуса, на 2 – при 29 и на 4 – при 30,5.

Для тех, кто трудится на открытом воздухе, действуют отдельные правила. При температуре от 32,5 градуса и выше периоды непрерывной работы должны составлять 15–20 минут, после чего требуется отдых не менее 10–12 минут в охлаждаемом помещении. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что труд при температуре выше 32,5 градуса относится к экстремальным нагрузкам, поэтому его рекомендовано переносить на утренние или вечерние часы.

"Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", – добавили в ведомстве.

В федеральной службе также напомнили о питьевом режиме. В целях профилактики обезвоживания при температуре выше 30 градусов и работе средней тяжести нужно выпивать не менее 0,5 литра воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.

В понедельник, 20 июля, воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов. Высокие значения будут сопровождаться кратковременным дождем и грозами.

В связи с жарой до конца суток в мегаполисе продолжит действовать оранжевый уровень погодной опасности. На фоне этого МЧС призвало горожан избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, а также строго соблюдать требования пожарной безопасности.

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