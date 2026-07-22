Режим повышенной готовности ввели под Тюменью из-за локальных подтоплений

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Режим повышенной готовности ввели в Тюменском муниципальном округе из-за локальных подтоплений, вызванных продолжительными дождями и подъемом уровня воды. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Власти пояснили, что причиной подъема воды стали затяжные дожди в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы и дополнительный приток воды из соседних регионов. В частности, локальные подтопления уже фиксируются в нескольких населенных пунктах округа.

Особое внимание в администрации намерены уделить населенным пунктам, расположенным в поймах рек.

Схожая ситуация ранее сложилась и в Оренбургской области, где из-за обильных дождей и подъема уровня рек оказались подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок.

Наводнения были зафиксированы на территории пяти муниципальных образований, откуда эвакуировали 93 человека, включая 12 детей. В операции по ликвидации последствий участвовали 66 человек и 33 единицы техники, включая 22 сотрудников МЧС России и 7 единиц спецтехники.