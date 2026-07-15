Песков заявил о регулярных докладах Путину о паводках в Свердловской области

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Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях по всем регионам страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин в том числе получает доклады о паводковой обстановке в Свердловской области. По последним данным ГУ МЧС по региону, в зоне подтопления находятся свыше 360 жилых домов и более полутора тысяч приусадебных участков. Ситуация остается напряженной, спасатели продолжают работу.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за обильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. В пяти муниципальных образованиях отмечены случаи подтопления территорий. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация 93 граждан, включая 12 несовершеннолетних. Пострадавшие размещены в пунктах временного размещения, а также у родственников.

Кроме того, ситуация с паводками остается сложной в Дагестане, о чем заявил Путин на форуме Народного фронта. Ливневые дожди, накрывшие республику в начале июля, привели к масштабным повреждениям дорог. В Чародинском районе 30 населенных пунктов оказались отрезаны, на трассе Цуриб – Арчиб нарушено сообщение с 18 селами, а без света остались около 36 тысяч человек. Врио главы региона Федор Щукин держит ситуацию на контроле, угрозы жизни людей нет.