Столичный Дептранс выпустил леопардовую "Тройку"

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Новые тематические карты "Тройка" с леопардовым узором появились в продаже в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент выпустил карту совместно с Минприроды России. Ее посвятили программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В основу дизайна лег окрас одного из самых редких хищников страны.

Приобрести новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что тематические "Тройки" украсили изображениями живописных озер и водопадов России. На картах и брелоках появились Байкал, Семеновский водопад, а также Телецкое, Мидаграбинское, Светлое, Дуккинские и Бадукские озера.