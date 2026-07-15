Волочкова попала в больницу из-за прооперированной ноги

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в больнице в результате больших физических нагрузок после перенесенной операции на ногу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает телеканал "360".

Артистка отметила, что провела 25 концертов вопреки рекомендациям врачей.

"Ну вот и результат моих перегрузок после операции. <…> Надрыв мышцы. Дикая гематома и воспаление", – написала Волочкова.

Бывшая прима Большого театра признала, что не бережет себя. Она подчеркнула, что отдает всю себя сцене и зрителю. Балерина постарается восстановиться к своему следующему выступлению, которое намечено на 24 июля.

Волочкова перенесла операцию на ноге в феврале 2026 года. Вмешательство врачей было необходимым, поскольку у балерины увеличилась кость на ноге. Комментируя свое состояние, артистка напоминала, что уже 40 лет выступает в пуантах.

Для прохождения лечения Волочкова выбрала одну из немецких клиник. По словам балерины, на следующий день она "уже бегала", чем удивила медиков.