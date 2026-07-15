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15 июля, 08:00

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Эксперт Мелешко: лень является ранним предупреждением о перегрузке нервной системы

Сбой в работе мозга, а не черта характера? Может ли лень быть полезной

День русской лени ежегодно отмечается 15 июля. Это состояние не слабость характера, а своеобразный режим энергосбережения мозга, рассказали эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Тревожный сигнал

Фото: 123RF.com/dekazigzag

День русской лени отмечается 15 июля, дата совпадает с серединой лета – периодом времени, который считается "расслабленным" из-за сезона отпусков на работе и каникул в школе. Праздник служит поводом забыть о дедлайнах, замедлить темп жизни и посвятить время отдыху наедине с собой.

В психотерапии лень не является самостоятельным диагнозом или чертой характера, это всегда тревожный сигнал организма, рассказал Москве 24 психотерапевт Дмитрий Мелешко.

За ленью почти всегда стоит что-то другое: неудовлетворенная потребность, избегание задачи, которая ощущается угрожающей, конфликт мотивов или защита психики от перегрузки.
Дмитрий Мелешко
психотерапевт

По словам эксперта, лень кардинально отличается от других проблем, связанных с необходимостью действовать. Например, при усталости желание действовать есть, но нет энергии, и она восстанавливается отдыхом. При апатии уже исчезает само желание, гаснет интерес и эмоциональный отклик.

"Лень в чистом виде – это состояние, когда и силы, и способность в целом есть, но действие не запускается, и человек обычно способен мобилизоваться, если меняется смысл или ставки", – отметил эксперт.

Лень чаще всего вызывают следующие психологические причины: избегание неудачи и перфекционизм, страх успеха, навязанная, а не своя цель, потеря смысла, выученная беспомощность (состояние, при котором человек пассивно принимает неприятные обстоятельства, будучи уверенным, что не может их изменить), а также обесценивание собственной способности справиться.

Также причиной лени могут стать биологические причины: слабая работа дофаминовой системы вознаграждения и низкое ожидаемое подкрепление, нагрузка на префронтальную кору и функции контроля, дефицит сна, хронический стресс.
Дмитрий Мелешко
психотерапевт

Если состояние лени затягивается и перерастает в хронический сценарий, отражающийся на всех сферах жизни, важно обратить на это внимание. Такая неохота становится устойчивой и обычно сопровождается нарушением сна, потерей удовольствия, чувством безнадежности, жесткой самокритикой, невозможностью выполнять обязательства, отметил специалист.

По словам психотерапевта, подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии, которую отличает триада – сниженное настроение, замедленность мышления и движений. В этом случае важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а как можно скорее обратиться к специалисту.

При этом у лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу. Это состояние может быть ранним предупреждением о перегрузке, еще до срыва в выгорание, подчеркнул Мелешко.

Лень подсвечивает задачи, которые лишены смысла или являются чужими, а не вашими, и подталкивает искать самый экономный путь, а не геройствовать.
Дмитрий Мелешко
психотерапевт

Вместо борьбы с сопротивлением стоит спросить, о чем оно. Естественную тягу к пути наименьшего усилия нужно использовать себе на пользу, перестраивая среду, а не полагаясь на силу воли, указал психотерапевт.

Мозг требует пинка

Фото: 123RF.com/golubovy

С точки зрения нейропсихологии лень или гиподинамия являются нарушением функций согласованности в головном мозге, поделилась в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Владмира Симуран.

По словам эксперта, нарушена функция инициации, когда мозг не генерирует предвосхищающий всплеск дофамина за 5–10 секунд до начала действия. Ему требуется пинок извне. Также нарушен когнитивный контроль – не работает мониторинг конфликта.

То есть человек видит разницу между "надо мыть посуду" и "я лежу на диване", но зона конфликта не активируется. Мозг говорит: "Рассогласование незначительно, угрозы жизни нет, отключаю сигнал тревоги". Также мозг утрачивает способность удерживать в рабочей памяти образ результата. Если вы не видите ментальную карту того, как именно станет хорошо после мытья посуды, моторная кора не получает команду.
Владмира Симуран
психолог-психотерапевт

Симуран отметила, что лень часто путают с прокрастинацией, но между этими состояниями есть различие: классическая прокрастинация – это эмоциональный торг с самим собой ("я сделаю, но позже, когда страха станет меньше"). У нее есть пик – тревога растет перед дедлайном, а выплеск адреналина запускает действие. В свою очередь, "ленивое" поведение имеет адаптивную роль: чаще всего речь идет об энергосбережении.

"Лень является встроенным энергетическим референсом. Мозг – это аккумулятор с фиксированной емкостью (глюкоза + кислород). Если тратить энергию на второстепенные задачи, не останется ресурса на дефолт-систему мозга, отвечающую за инсайты и генерацию новых идей", – отметила эксперт.

Адаптивная лень – это нежелание тратить калории на линейные, очевидные задачи, чтобы высвободить резерв для творчества. Если человек "ленится" мыть пол, но при этом генерирует сложную стратегию в голове, его мозг делает это осознанно, экономя мышечную энергию для нейронной. Происходит своего рода распределение ресурсов.

Специалист порекомендовала не бороться с ленью, а попробовать взломать протокол энергосбережения мозга. Для этого подойдет техника "микроинициация": то есть нужно договориться с мозгом не о результате, а о действии. Например, вместо того чтобы говорить о необходимости помыть посуду, нужно пообещать себе просто взять губку и смочить ее водой.

"На этом этапе нет сопротивления, потому что нет угрозы больших затрат. Моторная программа, запущенная действием, часто достраивается до конца сама", – добавила эксперт.

Также поможет стратегия антивизуализации: нужно отключить картинку результата. Вместо "как будет чисто и хорошо", спросить себя: "Какое именно неприятное ощущение в теле возникнет, если я не сделаю это через час?" Важно сфокусироваться на ощущениях от невыполненного действия, так как мозг боится потерь больше, чем хочет приобретений, подчеркнула психолог.

Кроме того, поможет насыщение дофаминовых рецепторов с помощью терапии "завершенного действия". Для этого нужно завести блокнот и писать в него не планы, а список сделанного. Когда мозг видит, что он уже тратил энергию сегодня, ему легче дать разрешение на новый расход, заключила эксперт.

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