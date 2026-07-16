Жители Солнцева отправили более 10 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Активисты района Солнцево с 2022 года доставили на передовую свыше 10 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В перечень переданного имущества вошли более тысячи маскировочных сетей, несколько сотен средств защиты от беспилотников, а также предметы первой необходимости, продукты, одежда и оборудование.

В числе отправленного – генераторы, автомобильные запчасти, инструменты, стройматериалы, две бытовки и автомобиль УАЗ, переданный подразделению противовоздушной обороны.

Координацию сбора осуществляет благотворительный фонд "Апостол". По словам его директора Максима Благодатских, в мае 2023 года на базе храма Преподобного Сергия Радонежского начал работу цех по производству маскировочных сетей. Спустя месяц открылась вторая площадка на Солнцевском проспекте. В мастерских также освоили выпуск нашлемников, тактических браслетов из паракорда и защитных костюмов "Леший".

Около двух лет при храме действует молодежный клуб "Маковец", участники которого присоединились к оказанию помощи. С осени 2024 года они изготовили и отправили на фронт порядка трех тысяч окопных свечей. Кроме того, волонтеры наладили выпуск продуктов быстрого приготовления в легкой упаковке, адаптированной для транспортировки на большие расстояния.

Присоединиться к работе могут все желающие. Контакты для связи: телефон фонда "Апостол" +7 495 789-03-00 или сообщество фонда в мессенджере MAX.

Кроме того, аналогичные объединения действуют и в других районах Западного административного округа. За прошлый год ими совокупно отправлено более 300 тонн гуманитарных грузов для участников СВО и жителей приграничных территорий.

Также активисты объединения "Все для победы" из Тимирязевского района с января 2026 года осуществили восемь рейсов в зону специальной военной операции. Суммарный вес переданного груза превысил шесть тонн. При этом с момента начала работы в 2023 году общий объем доставленной помощи составляет около 25 тонн.