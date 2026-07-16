В Брянской области 15-летняя девочка и ее бабушка погибли из-за удара ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по поселку Суземка Брянской области, из-за чего погибли 15-летняя девочка и ее бабушка, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, удар был нанесен при помощи РСЗО "Град". В результате атаки также пострадала еще одна жительница, ее госпитализировали и оказали медпомощь.

Один дом в поселке полностью уничтожен, еще четыре здания повреждены. Кроме того, пострадала одна хозяйственная постройка, автомобиль и трактор.

Ранее повреждение гражданской инфраструктуры было зафиксировано в Энгельсе в результате атаки БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

