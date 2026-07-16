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16 июля, 09:00

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили 375 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 16 июля уничтожили и перехватили 375 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака вражеских дронов фиксировалась с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июля российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

Серия ударов в Одесской области вывела из строя производственные линии и склады БПЛА, а также повредила портовую инфраструктуру. В морской акватории были успешно поражены судно и быстроходный катер, задействованные ССО противника.

Сергей Собянин также сообщал, что с 15 на 16 июля воздушное пространство Московского региона пытались атаковать более 200 беспилотников. Большинство дронов силы ПВО перехватили на дальних подступах, еще 10 БПЛА уничтожили на подлете к столице.

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