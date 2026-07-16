Полиция попросила помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске 19 лет назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция Владивостока обратилась к гражданам с просьбой помочь в поиске мальчика, который пропал в Хабаровске в июне 2007 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня 2007 года и до сих пор не был найден. В полиции назвали особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене.

Полицейские призывают всех, кто обладает любой информацией о происшествии, в том числе о свидетелях, подозрительных лицах или обстоятельствах исчезновения юноши, обратиться в органы внутренних дел.

"Важна любая деталь, даже если она кажется незначительной: она может стать ключевым звеном в цепочке доказательств", – заявили в ведомстве.

Ранее мальчик пропал после того, как покинул дачу родителей, которая находится в СНТ "Майский" в Тверской области. Вечером 4 июля были начаты поиски, в которых принимали участие жители СНТ "Майский", свыше 60 волонтеров, кинологи и операторы БПЛА.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 5 июля мальчик вернулся домой.

