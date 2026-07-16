Роспотребнадзор предупредил о риске туляремии в дачный сезон

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В дачный сезон россияне могут столкнуться с туляремией – это природно-очаговая зоонозная инфекция, переносчиками которой выступают грызуны и насекомые. Об этом предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.

Заражение происходит через укусы насекомых, при контакте с больными животными, а также через загрязненную воду и пищу, уточнили в ведомстве, добавив, что природные очаги заболевания есть во всех регионах страны.

"Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов", – говорится в сообщении.

При этом наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Иммунитет формируется через 20–30 дней и сохраняется в течение пяти лет. Ревакцинацию проводят по истечении этого срока по показаниям той же дозой после оценки напряженности иммунитета.

Как пояснили в федеральной службе, прививки следует делать охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности, проживающим на территории природных очагов.

Помимо вакцинации, специалисты рекомендуют использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу, а также проводить самоосмотр каждый 1,5–2 часа на наличие напавших и присосавшихся клещей.

Туляремия проявляется воспалением и увеличением лимфоузлов, образованием болезненных язв на месте укуса или контакта, кашлем и одышкой, а также может сопровождаться сильной болью в животе и рвотой.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске заражения малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями от одного укуса комаров. Эти насекомые могут переносить различные заболевания.

В частности, переносчиками малярии являются комары рода Anopheles. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды, а лихорадку денге, Зика и чикунгунья – комар рода Aedes.

