Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 11:44

Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске туляремии в дачный сезон

Фото: depositphotos/EdwardSV​

В дачный сезон россияне могут столкнуться с туляремией – это природно-очаговая зоонозная инфекция, переносчиками которой выступают грызуны и насекомые. Об этом предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.

Заражение происходит через укусы насекомых, при контакте с больными животными, а также через загрязненную воду и пищу, уточнили в ведомстве, добавив, что природные очаги заболевания есть во всех регионах страны.

"Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов", – говорится в сообщении.

При этом наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Иммунитет формируется через 20–30 дней и сохраняется в течение пяти лет. Ревакцинацию проводят по истечении этого срока по показаниям той же дозой после оценки напряженности иммунитета.

Как пояснили в федеральной службе, прививки следует делать охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности, проживающим на территории природных очагов.

Помимо вакцинации, специалисты рекомендуют использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу, а также проводить самоосмотр каждый 1,5–2 часа на наличие напавших и присосавшихся клещей.

Туляремия проявляется воспалением и увеличением лимфоузлов, образованием болезненных язв на месте укуса или контакта, кашлем и одышкой, а также может сопровождаться сильной болью в животе и рвотой.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске заражения малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями от одного укуса комаров. Эти насекомые могут переносить различные заболевания.

В частности, переносчиками малярии являются комары рода Anopheles. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды, а лихорадку денге, Зика и чикунгунья – комар рода Aedes.

Читайте также


общество

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика