В Москве пройдет серия патриотических встреч "Диалоги с героями"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проект "Молодежь Москвы" организует серию патриотических встреч "Диалоги с героями", в ходе которых молодые жители столицы смогут лично пообщаться с участниками спецоперации и ветеранами боевых действий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Первая встреча состоится 17 июля в Нальчикском сквере на ВДНХ. Перед гостями выступит ветеран боевых действий и участник СВО Константин Романов, награжденный медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За доблесть в службе", "За воинскую доблесть" и другими. В формате открытого диалога он расскажет о внутренней силе и выборе, а также о том, как справляться с трудными жизненными ситуациями и готовиться к экстремальным вызовам.

Вторая встреча пройдет 19 июля в усадьбе А. К. Разумовского. Спикером станет ветеран боевых действий и участник СВО Павел Нечаев. Он поделится опытом сохранения связи с собой и близкими после непростых обстоятельств, объяснит, почему взаимовыручка становится главной ценностью и что значит быть настоящим товарищем. Каждый посетитель сможет задать вопрос и лично пообщаться с героем. Вход на обе встречи свободный для всех желающих.

Встречи проходят в рамках направления "Город героев" проекта "Молодежь Москвы". На постоянной основе для участников организуют возложения к памятникам, встречи с бойцами СВО, экскурсии по местам боевой славы, тематические кинопоказы, исторические диктанты, спортивные тренировки и мастер-классы по прикладным навыкам с ветеранами боевых действий.

С февраля в столице работает патриотический клуб "Город героев Москва", который объединяет ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими государственными наградами. Его задача – сохранять историческую правду о России и передавать знания новому поколению.

До конца года на портале "Молодежь Москвы" каждый желающий может рассказать историю своего героя – родственника, друга или знакомого, чей поступок стал примером мужества. Это могут быть ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, врачи, волонтеры или люди, спасшие других в чрезвычайных ситуациях.

Передача опыта прошлых поколений и воспитание патриотизма среди молодежи соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети". Кроме того, в поддержку национального проекта "Семья" проводится социальная рекламная кампания "Семейные ценности".

Ранее эксперты РВИО подготовили программу для молодых лидеров общественных организаций в рамках патриотической смены в лагере "Молодежь Москвы". Программа была направлена на изучение истории столицы и сохранение исторической памяти.

Одним из центральных мероприятий стала лекция "Николай Алексеев. Лучший мэр дореволюционной Москвы", в ходе которой участники узнали о значительном вкладе градоначальника в развитие городской инфраструктуры и культуры. Кроме того, молодые люди посетили лекцию Владимира Мединского и приняли участие в исторической викторине "Москва на пороге XIX–XX веков".