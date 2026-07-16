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16 июля, 20:18

В мире

Власти Дубая опровергли сообщения СМИ о взрывах

Фото: depositphotos/jovannig

Пресс-служба правительства Дубая опровергла распространенную агентством Reuters информацию о том, что в районе Даунтаун якобы были слышны взрывы. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Журналисты ссылались на слова очевидцев. Власти призвали общественность и СМИ "опираться только на официальные источники для получения точной информации и избегать распространения слухов".

Информацию о якобы взрывах не подтвердили и туроператоры, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В организации отметили, что участники рынка находятся на постоянной связи с партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах, однако официальных уведомлений о каких-либо инцидентах не поступало.

Кроме того, в туроператорские компании не обращались российские туристы, находящиеся в ОАЭ. РСТ рекомендовал путешественникам ориентироваться исключительно на официальную информацию российских дипломатических представительств и местных властей.

В июне минимум 54 человека пострадали в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промзоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи. Еще 18 человек были признаны пропавшими без вести.

Уточнялось, что в данной промзоне находятся основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа. Взрыв же произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan. Причиной послужила эксплуатационная ошибка.

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