Кувейт задействовал силы ПВО для отражения ударов ракет и БПЛА

Силы противовоздушной обороны Кувейта задействованы для отражения атаки беспилотников и ракет в воздушном пространстве страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба министерства обороны эмирата.

В ведомстве пояснили, что в настоящий момент система ПВО ведет работу по уничтожению вражеских воздушных целей. Слышимые в небе взрывы, как уточнили в Генштабе армии, являются следствием успешных перехватов средств нападения противника.

Военное командование Кувейта обратилось к населению с призывом неукоснительно следовать указаниям по безопасности, которые распространяются официальными органами власти.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.