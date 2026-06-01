SHOT: переехавший в Литву актер Филиппенко продал квартиры в Москве на 150 млн рублей

01 июня, 11:57

Культура
Переехавший в Литву актер Филиппенко продал квартиры в Москве на 150 млн рублей

Фото: ТАСС/АР/Natacha Pisarenko

Народный артист России Александр Филиппенко, уехавший в Литву, продал свою московскую недвижимость. Он получил более 150 миллионов рублей за две квартиры в центре города, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации СМИ, оба объекта находятся в районе Патриарших прудов. Одна квартира площадью 110 квадратных метров расположена в Спиридоньевском переулке. Вторая, чья площадь составляет 55 "квадратов", – в Богословском переулке. За них Филиппенко, предположительно, получил свыше 100 миллионов и 55 миллионов рублей соответственно.

Отмечается, что еще у артиста остались в Ново-Переделкине 7 соток и старый дом площадью 150 квадратных метров. Недвижимость хотят продать за 40 миллионов рублей, но покупателей пока не нашлось. Кроме того, у Филиппенко есть 10-метровая комната около Патриарших прудов, но этот объект сейчас не продается.

Филиппенко покинул Россию осенью 2022 года. Зрители знают его по работам в фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Мастер и Маргарита", "Гори, гори моя звезда" и многих другим. Также он активно служил в театрах. Среди его работ – моноспектакли "Мертвые души", "Путь поэта".

Ранее сообщалось, что артист Никита Пресняков не может продать подаренную ему бабушкой певицей Аллой Пугачевой дачу в Подмосковье. За три года объект почти вдвое потерял в цене. Речь идет о четырехэтажном доме на берегу Истринского водохранилища. В 2023 году за него просили 225 миллионов рублей, сейчас цена составляет 110 миллионов рублей.

