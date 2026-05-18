18 мая, 13:29

Дима Билан продал коттедж на Новой Риге

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Российский певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Недвижимость в компании NF Group, которая является эксклюзивным консультантом в реализации объекта.

Речь идет о теперь уже бывшей недвижимости артиста в коттеджном поселке "Монтевиль". Площадь дома составляет 440 квадратных метров. Объект пытались продать еще с конца ноября прошлого года.

Сперва Билан хотел получить от сделки 270 миллионов рублей. Однако в марте стоимость коттеджа была снижена до 250 миллионов рублей. В феврале певец заявлял, что купил в ипотеку новый загородный дом в дальнем Подмосковье, поэтому решил продать два других.

Личность покупателя не раскрывается. Отмечается, что это непубличный человек.

Ранее певец Прохор Шаляпин купил маме квартиру в доме напротив своего. По его словам, раньше она проживала в Мытищах, а теперь переехала в Даниловский район Москвы ближе к сыну. Артист отметил, что у его дома удобное расположение – недалеко находится метро.

Шаляпин рассказал, что купил маме трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Сейчас у него есть две квартиры в одном доме. Он отметил, что вторую приобрел дороже рыночной цены из-за удобного расположения – на этаж выше первой. На данный момент там проводится ремонт.

