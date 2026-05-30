30 мая, 07:23

Австралия объявила о крупнейшем военном усилении со времен Второй мировой

Австралия начала самое масштабное военное усиление со времен Второй мировой войны. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз на сингапурском форуме "Диалог Шангри-Ла".

По его словам, причиной этому стало резкое ухудшение обстановки в сфере глобальной безопасности и растущие угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава оборонного ведомства сообщил, что Вооруженные силы страны проходят глубокую трансформацию с акцентом на наращивание боевой мощи. Приоритетом определено развитие флота: на морские возможности направляется свыше 40% оборонного бюджета.

Правительство реализует программу масштабного перевооружения, которая в рамках партнерства AUKUS включает строительство атомных подводных лодок, а также создание новых эсминцев, фрегатов и беспилотных морских платформ.

Марлз охарактеризовал текущую стратегическую ситуацию как самую сложную и опасную для Австралии с 1945 года. В числе главных вызовов он перечислил диверсии в отношении подводной инфраструктуры, напряженность в Южно-Китайском море, иранскую проблематику и активность нерегулируемого "теневого флота".

По мнению министра, эпоха после холодной войны окончательно завершилась, и государства, не инвестирующие в убедительные оборонительные возможности, неизбежно станут уязвимы перед внешним давлением и рискуют утратой суверенитета.

Также в ходе форума "Диалог Шангри-Ла" министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон больше не будут субсидировать оборону богатых стран. По его словам, теперь Штаты рассчитывают видеть в своих союзниках равноправных партнеров, а не опекаемые протектораты. Будущие альянсы с США будут строиться на принципах совместной ответственности.

