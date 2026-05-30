30 мая, 18:47

Общество

Супруга хоккеиста Ковальчука покорила Эверест без кислородного баллона

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/nikolkovalchukofficial

Супруга хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, которая покорила Эверест без кислородного баллона. Об этом сообщает RT.

Ей удалось подняться на высоту 8 848,8 тысячи метров. В своих соцсетях девушка разместила фотографию и поблагодарила всех за поздравления.

Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время побывала на всех 14 вершинах-восьмитысячниках.

Ранее американский альпинист Тайлер Эндрюс установил новый мировой рекорд по восхождению на Эверест с использованием баллона с кислородом. На путь от базового лагеря на высоте почти 5 400 метров до вершины (8 849 метров) Эндрюс затратил 9 часов 55 минут. Таким образом он побил рекорд 23-летней давности непальца Лакпы Гелу.

До этого уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил гору Эверест на одних руках. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс", а в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске.

