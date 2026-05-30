Супруга хоккеиста Ковальчука покорила Эверест без кислородного баллона

Супруга хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, которая покорила Эверест без кислородного баллона. Об этом сообщает RT.

Ей удалось подняться на высоту 8 848,8 тысячи метров. В своих соцсетях девушка разместила фотографию и поблагодарила всех за поздравления.

Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время побывала на всех 14 вершинах-восьмитысячниках.

Ранее американский альпинист Тайлер Эндрюс установил новый мировой рекорд по восхождению на Эверест с использованием баллона с кислородом. На путь от базового лагеря на высоте почти 5 400 метров до вершины (8 849 метров) Эндрюс затратил 9 часов 55 минут. Таким образом он побил рекорд 23-летней давности непальца Лакпы Гелу.

До этого уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил гору Эверест на одних руках. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс", а в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске.