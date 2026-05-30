В РПЦ поддержали отсутствие срока давности по приватизации религиозного имущества

Русская православная церковь поддержала исключение религиозного имущества из закона о предельном сроке возврата приватизированной собственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правового управления РПЦ.

Как пояснили в РПЦ, храмы и другая религиозная недвижимость продолжают переходить в собственность частных лиц и организаций, что приводит к недопустимым случаям их использования под торговые центры, офисы или банки.

"Приветствуется подход руководства страны к разграничению регулирования в отношении промышленной и коммерческой недвижимости и имущества религиозного назначения", – говорится в сообщении.

Этот закон, подчеркнули в пресс-службе, станет важным шагом в закреплении нормы о том, что религиозное имущество не может переходить в частную собственность, кроме религиозных организаций, которым оно предназначено для использования в уставных целях.

Речь идет о законе о десятилетнем сроке исковой давности при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. Депутаты Госдумы одобрили инициативу в рамках второго и третьего чтений в конце мая.

Нововведения предполагают корректировку ГК РФ, которая позволит судам при оспаривании соответствующих соглашений отказывать в иске после истечения этого срока. Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом.