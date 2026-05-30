30 мая, 17:08

Экономика

Финский бренд Kuoma решил закрыть фабрику после ухода с рынка РФ

Фото: 123RF.com/tarasov

Финская компания Kuomiokoski Oy, которая изготавливает обувь под брендом Kuoma, решила закрыть свою историческую фабрику в поселении Куомиокоски после ухода с российского рынка. Об этом сообщила вещательная компания Yle.

"В последние годы Kuoma испытывает слабые финансовые показатели, поскольку торговля с Россией иссякла", – говорится в сообщении.

Производство в поселении открылось в 1930 году.

По данным из финансовой отчетности, в последние годы у компании упал показатель. С 2022 года оборот сократился примерно на треть, а по итогам прошлого года чистые убытки превысили 1 миллион евро.

Ранее японская компания по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала товарный знак в России. Заявка от компании поступила в сентябре 2024 года. Она предполагает регистрацию знака NIS Elements.

