Глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности увеличения поставок Украине противоракет для американских зенитных комплексов Patriot.

Во время общения с прессой в посольстве США в Сингапуре он подчеркнул, что американские власти оказали Украине всю помощь, на которую были способны, и сделали все возможное, чтобы поддержать Европу в ее усилиях.

Вместе с тем Хегсет выразил удовлетворение активностью Европы, обратив внимание на наращивание усилий в вопросе финансовой поддержки.

"Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ убедиться в том, что мы можем им в этом помочь", – подытожил глава Пентагона.

Еще в начале января президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать его стране резервы ракет для комплексов ПВО. Он уточнял, что они есть на складах, и Киев о них знает. Кроме того, он требовал от партнеров сделать новые взносы по программе PURL.

Спустя несколько месяцев украинский лидер, по данным СМИ, направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу и конгрессу, в котором сообщил о критической нехватке в стране ракет для ПВО, особенно PAC-3 для Patriot. В документе он также указал на недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки PURL.

Сам Трамп объявлял о прекращении "бесконечной" помощи Украине из-за злоупотребления Киевом деньгами американских налогоплательщиков. Он также указывал на коррупционный скандал в стране, который представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.