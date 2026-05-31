Школьница сорвалась с подпорной стены во Владивостоке

Прокуратура Приморского края организовала проверку после падения ребенка с подпорной стены во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях в воскресенье, 31 мая. На кадрах видно, как девочка оперлась на ограждение, однако конструкция не выдержала веса, и ребенок рухнул вниз с высоты примерно пять метров.

По информации прокуратуры, пострадавшая 2015 года рождения госпитализирована с переломами и черепно-мозговой травмой. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки будет дана оценка содержанию и эксплуатации объекта, а также соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

