Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 07:21

Происшествия

Школьница сорвалась с подпорной стены во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Приморского края организовала проверку после падения ребенка с подпорной стены во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях в воскресенье, 31 мая. На кадрах видно, как девочка оперлась на ограждение, однако конструкция не выдержала веса, и ребенок рухнул вниз с высоты примерно пять метров.

По информации прокуратуры, пострадавшая 2015 года рождения госпитализирована с переломами и черепно-мозговой травмой. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки будет дана оценка содержанию и эксплуатации объекта, а также соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее три ученика школы в Пермском крае получили травмы при взрыве петарды в учебном заведении. Петарда, которую принес кто-то из пятиклассников, взорвалась прямо во время уроков.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика