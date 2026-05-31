Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Повреждения гражданской инфраструктуры были зафиксированы в Саратовской области в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На местах ЧП работают сотрудники профильных служб.

Бусаргин добавил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

Возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания произошло на территории порта в Таганроге Ростовской области из-за атаки украинского дрона. Мэр города Светлана Камбулова добавила, что в результате инцидента разлива нефтепродуктов нет.