Ушаков заявил, что реакция Киева мешает США выполнить понимания Анкориджа

Россия и США достигли пониманий в рамках саммита в Анкоридже о том, что каждая сторона будет делать для урегулирования конфликта на Украине, однако Вашингтону при выполнении своей части мешает поведение Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев", – отметил он.

По словам дипломата, Украина опирается на безудержную поддержку Европы, что придает ей больше упертости.

Как обратил внимание Ушаков, все волнующие вопросы по конфликту Москва обсуждает с Вашингтоном. Это касается и роли США в помощи киевскому режиму, указал он.

"Естественно, все вопросы, касающиеся поведения американцев в данном конфликте, мы так или иначе с ними обсуждали и будем обсуждать, я так думаю", – добавил помощник президента.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил стремление Вашингтона содействовать прекращению украинского конфликта. Он отметил, что переговоры с Украиной не ведутся, но США готовы выполнить конструктивную роль и оказать поддержку, как только для этого появится возможность.

