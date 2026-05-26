Рубио заверил Лаврова о готовности США содействовать урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе состоявшегося в понедельник, 25 мая, телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он подтвердил стремление Вашингтона содействовать прекращению украинского конфликта. Об этом политик сообщил агентству AFP.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что на данный момент никакие переговоры с Украиной не ведутся и не запланированы. Однако, по его словам, Соединенные Штаты всегда готовы выполнить конструктивную роль и оказать поддержку, как только для этого появится возможность.

Рубио также акцентировал, что боевые действия должны быть остановлены, и заверил, что США намерены приложить максимум усилий для завершения этой войны.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что в ходе разговора с Рубио Лавров довел до американской стороны, что российские силы приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, используемым для нужд Вооруженных сил Украины.

Также Лавров напомнил Рубио о договоренностях по Украине между Россией и США, которые были достигнуты в 2025 году на переговорах в Анкоридже.