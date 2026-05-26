ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию с Украины более 500 взрывных устройств

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Российские силовики и КГБ Белоруссии предотвратили попытку Киева завезти в РФ более 500 взрывных устройств, предназначенных для терактов, в начале 2026 года. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников во время выступления на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).

Победные операции, по его словам, демонстрируют серьезность угроз, исходящих с украинской стороны. В частности, спецслужбы Украины задействуют территории соседних государств для переброски диверсантов и террористических средств на российскую территорию. При этом сама вербовка наемников для ВСУ происходит по всему миру.

"Вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети Интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых колл-центров", – указал Бортников.

Глава ФСБ также обратил внимание, что Европа превратила Украину в площадку для тестирования новейших образцов вооружения, тренировки военных систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) и отработки новых тактик и стратегий ведения боевых действий под "чужим флагом". Однако и сам киевский режим сыграл в этом не последнюю роль.

"Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов", – подчеркнул Бортников.

Схожее мнение высказывал и председатель СК РФ Александр Бастрыкин, обвинивший Украину в применении "циничных и безнравственных" методов при использовании россиян в качестве инструмента для совершения диверсий.

По его словам, чаще всего в такие схемы попадают самые уязвимые люди пожилого возраста и несовершеннолетние. Преступники под разными предлогами обманывают людей и вынуждают совершать противоправные действия.