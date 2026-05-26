26 мая, 19:22

Супермодель Наталья Водянова станет матерью в шестой раз

Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images

Супермодель Наталья Водянова станет матерью в шестой раз. Беременная знаменитость появилась на обложке нового номера журнала Vogue.

Ранее интернет-пользователи заподозрили Водянову в беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. На кадрах с мероприятия некоторые заметили ее округлившийся живот. Однако тогда модель это никак не прокомментировала.

Водянова воспитывает пятерых детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020 году знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно и родила ему сыновей Максима и Романа.

До этого лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков признался, что хотел бы стать отцом в шестой раз. Он считает, что человеку очень важно мечтать, так как без этого жизнь невозможна.

У музыканта пятеро детей – дочь Александра от первого брака, дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван – от второго. С певицей Региной Бурд артист вместе уже почти 20 лет.

