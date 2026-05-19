Певец Жуков рассказал, что мечтает о шестом ребенке

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков признался, что мечтает о шестом ребенке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Певец убежден, что человеку очень важно мечтать, поскольку без этого жизнь невозможна. По его мнению, мечты есть даже у тех людей, которые, на первый взгляд, имеют все и достигли многого, пусть их стремления бывают самыми простыми и приземленными.

У Жукова пятеро детей. В первом браке у него родилась дочь Александра. Во втором браке с певицей Региной Бурд, с которой артист вместе уже почти 20 лет, у него родились Ника, Энджел, Мирон и Эван.

Ранее мечтой стать мамой поделилась российская певица и актриса Анна Семенович. Она выразила надежду, что в будущем станет любящей матерью. Артистка еще ни разу не была замужем.