27 мая, 06:41

Политика
"Коммерсант": РФ пригрозила Армении разрывом соглашения о поставках газа и топлива

РФ пригрозила Армении разрывом соглашения о поставках газа и топлива – СМИ

Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом. По информации издания "Коммерсант", такая позиция изложена в письме главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, адресованном министерству территориального управления и инфраструктур Армении.

Отмечается, что в Москве полагают, что дальнейшая евроинтеграция закавказской республики угрожает фундаменту двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства.

Документ, подписанный в 2013 году, обеспечивал поставки российского газа, топлива и алмазов без экспортных пошлин на льготных условиях, ориентированных на внутреннее потребление. В настоящее время эти поставки имеют критическое значение для армянской экономики: страна практически полностью зависит от российского "голубого топлива" и получает из РФ основную долю нефтепродуктов.

По оценкам аналитиков, в случае прекращения действия текущего режима Еревану будет крайне сложно оперативно заместить российский ресурс. Переход на альтернативные маршруты поставок почти неизбежно приведет к значительному росту цен на топливо и газ для конечных потребителей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается ввести страну в Европейский союз, при этом желая сохранить выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Он выразил мнение, что граждане республики могут отвернуться от Пашиняна, если произойдет переход на европейские тарифы на газ.

